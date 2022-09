Ve Ordiales campaña de desprestigio en su contra

El ex director deportivo de La Máquina reconoció que se equivocó con traer a Diego Aguirre, pero el resto no pasa por sus manos.

"No sé cuál sea la finalidad, pero es una campaña de desprestigio que alguien está tratando de armar, es la realidad; es lo que están tratando de hacer", declaró Ordiales en entrevista con ESPN.

"Yo puedo haber sido responsable, haber contratado un entrenador y que no hayan salido las cosas bien, pero yo no juego ni dirijo. También me tocó ser campeón y superlíder y no nada más con un entrenador, con otro entrenador también; pero ahora no salieron las cosas bien o no están saliendo bien".

Ordiales dejó su puesto en el conjunto cementero el último día de julio y lamenta que después llegaron las goleadas

"No estuve en las golizas que les dieron. Me fui ganándole al Necaxa en noveno lugar y no me atañe, pero soy responsable porque en mi gestión se trajo a Diego; no han salido las cosas y lo otro son cuestiones personales" apuntó.

El directivo también reconoció que a lo mejor se equivocó en no haber renovado al central paraguayo Pablo Aguilar.

"Y probablemente me equivoqué; sí, me equivoqué y ya, listo. Probablemente era conveniente que Pablo estuviera un año más porque había sido un jugador importante, lo acepto", agregó.