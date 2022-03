Van Atlas más allá del clásico

Hoy Atlas tiene un desafío más allá de buscar el triunfo en el Clásico Tapatío: recuperar la confianza de los aficionados al brindarles seguridad en el Estadio Jalisco. En el marco del duelo ante las Chivas, los Rojinegros buscan garantizar la experiencia y que prevalezca un ambiente familiar, tras lo acontecido en La Corregidora.

En las gradas de la casa de los Zorros no habrá presencia de las barras y será la primera ocasión que los asistentes ingresen identificados a través del Fan ID.

"Hoy la apuesta de las dos instituciones es transformar a México a través del futbol. Tanto en los esfuerzos que hizo Chivas en el Clásico Nacional y los que hace ahora Atlas en el Clásico Tapatío, ahí deben estar enfocadas las apuestas a ese gran cambio.

"Veremos al aficionado, que es el actor principal de todo esto, en ese ambiente donde pueda disfrutar y convivir en un espectáculo sano e importante para nosotros y para la sociedad", vaticinó el presidente del Atlas, José Riestra, a Grupo REFORMA.

- ¿Cuál será el el reto de Atlas para este Clásico Tapatío en cuanto a la seguridad en el Estadio Jalisco?

El reto más grande que hoy tenemos es poder volver a recuperar la confianza del aficionado para poder ir a disfrutar de este espectáculo. Hemos perdido todos en cuestión de seguridad y ahora habrá un gran operativo, hay una gran disposición de todos los involucrados, de las autoridades, de los clubes y de los mismos aficionados que han hecho un gran esfuerzo para sumarse a este Fan ID y asistir al partido. El reto más grande que tenemos todos es poder devolver esa confianza para que puedan ir las familias al futbol después de lo vivido en Querétaro.

- Con la Ley de Protección de Datos Personales, ¿qué garantías tienen los aficionados sobre este uso de información?

Estamos muy de la mano con todas las autoridades, sabemos los protocolos y lo delicado que es, todos los procesos que las autoridades piden teniendo empresas con alto reconocimiento que han pasado por todas esas calificaciones y garantizando que esos datos tienen esa protección para generar la confianza.

- ¿Cuál es la razón por la que Atlas no elimina a sus barras?

No es un tema de Atlas tomar la decisión de eliminar o no, es una razón del club no dar apoyo a esas barras, que no existan, y para eso, crear ciertas restricciones para poder permitir que eso vaya desapareciendo.

Atlas no está peleado en que vayan, se junten, apoyen al equipo y quiera hacernos los cantos, animar o sacar banderas, siempre y cuando cumpla con los protocolos.

De parte de nosotros nunca ha habido un apoyo, una situación, ni les damos boletos, ni los apoyamos con viajes, y simplemente lo único que sí teníamos junto con la seguridad, que lo platicamos con las autoridades, era un espacio asignado por si quería este grupo estar, es lo único que nosotros hacemos respecto a ellos.

ASÍ LO DIJO

"El Clásico Tapatío tiene un sabor especial dentro de la cancha y fuera de ella tenemos que seguir construyendo. Lanzamos una campaña muy clara "Sin ti", sin esa unión con Chivas no hay Clásico. Hay que seguir teniendo esa gran rivalidad en la cancha y entender que el resultado se queda en la cancha y que fuera de ella ambos tenemos la obligación de construir por nuestra sociedad, por Guadalajara, Jalisco y México".

"El compromiso de Grupo Orlegi siempre ha sido trabajar en pro del futbol, de la no violencia en los estadios y trabajar de la mano con el aficionado, es importante que sea el primero en denunciar cuando se ve un comportamiento inusual en el estadio y que juntos trabajemos en recuperar la confianza".

"Lo más importante para el club es ver a su afición presente y para la afición es ver en la cancha a su equipo. Necesitamos unos de los otros y ojalá podamos ver a nuestra afición en el Estadio".

José Riestra

Presidente del Atlas