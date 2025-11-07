¡Última jornada!

Sus realidades son distintas, pero todas convergen en la última fecha del Apertura 2025, que arranca este 7 de noviembre, en la que se definirá el liderato, el último clasificado directo a cuartos de final, el acomodo del Play-In, el boleto que resta para ese repechaje y hasta el título de goleo individual.

Mientras el Cruz Azul y el América son parte del grupo de cuatro clubes que aspira a la cima de la tabla, el Guadalajara pretende asegurar el sexto puesto (ese que da acceso directo a los cuartos de final) y los Pumas anhelan el último cupo disponible para el Play-In.

La Máquina llega en el sitio de privilegio, pero el Toluca, las Águilas y los Tigres desean arrebatárselo. Eso sí, los dirigidos por Nicolás Larcamón son los dueños de su destino. Si mañana vencen a los Pumas, se meterán como primeros sembrados.

El América también quiere la cima, pero no hay más que ganar en La Bombonera contra los Diablos Rojos. Aunado a eso, requiere que el Cruz Azul no triunfe.

El Rebaño Sagrado es sexto de la clasificación (último peldaño que evita la repesca) y tiene tres unidades de ventaja sobre el FC Juárez, así es que un empate contra el Monterrey le basta para asegurarlo. De hecho, puede llegar a su partido con esa certeza, si los Bravos no se imponen hoy al Querétaro.

El caso de los Pumas es el más complejo. Décimos de la tabla, habitan en la franja que permite jugar el Play-In. Lo asegurarán si derrotan al Cruz Azul.



