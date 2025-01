¡Una victoria contundente!

Por: El Universal

Enero 21, 2025 -

Pachuca se presentó en el Clausura 2025 con una contundente victoria (2-1) ante Santos.

Los Tuzos no tuvieron actividad en la Jornada 1 del campeonato, así que esa energía la guardaron para este segunda fecha y lograron imponer su localía frente a un proyecto Lagunero que se hunde en el fondo de la tabla general.

El equipo de Guillermo Almada ya había manifestado su poderío en la ofensiva, sin embargo, la anotación de Emilio Rodríguez (12´) fue anulada tras la revisión de la jugada en el VAR, donde dictaminaron que hubo fuera de lugar.

Pachuca logró tomar ventaja gracias a una jugada prefabricada en un tiro de esquina, Alán Bautista tocó con su compañero y le regresó el esférico, así que encaró hacia la portería de Santos y disparó, en el camino Tahiel Jiménez intentó cortar el camino del balón, pero lo único que hizo fue desviárselo al arquero Acevedo, quien se quedó sin oportunidad de reaccionar y así llegó la primera anotación del encuentro (30´).

Previo al final del primer tiempo Santos se quedó con 10 elementos en la cancha debido a la expulsión de Cristian Dájome (44´).

La desconcentración le cobró factura a los Laguneros, porque minutos después llegó la segunda anotación de los Tuzos.

Emilio Rodríguez tuvo espacio por el sector derecho para entrar al área, ante la barrida de un rival decidió disparar con fuerza y mandó el balón al fondo de la portería ya en tiempo de compensación (47´).

Para la parte complementaria Pachuca tuvo oportunidad con Salomón Rondón, pero no pudo concretar de manera correcta.

Santos por su parte intentó aguantar ya no recibir más daño y se encerró en el sector defensivo, cuidando no dejar espacios al rival. Los visitantes lograron hacerse en el marcador gracias a un penalti que cobró de manera correcta José Juan Macías (89´), aún así ya no pudieron rescatar el empate.

Los Tuzos suman su primer triunfo y escala a la quinta posición de la tabla general, mientras que los Laguneros se quedan en el último lugar con cero unidades.