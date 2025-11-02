Chivas volvió a ganar y se acerca a Liguilla directa

Las Chivas tienen pie y medio en la Liguilla. Con el triunfo sobre Pachuca (0-1), el Rebaño se mantiene en el sexto lugar de la tabla de posiciones a tres puntos de distancia de los Bravos de Juárez y prácticamente amarra su clasificación directa a la fiesta grande.

Los dirigidos por Gabriel Milito están cerrando la temporada de la mejor manera, con triunfos consecutivos y con el ánimo a tope antes de recibir a los Rayados de Monterrey en el estadio Akron por la última jornada.

A pesar de la expulsión de Luis Romo, Guadalajara mostró carácter para imponerse a un rival directo en la lucha por meterse a la zona de Liguilla, y lo hizo con una nueva anotación de su canterano estrella, que además sueña con consagrarse como campeón de goleo y alza la mano para ser convocado a la Selección Mexicana.

¿Qué ocurrió?

Al minuto 70, Armando González nos regaló una nueva muestra de su incansable talento con una exquisita definición para anotar el único gol del partido. La "Hormiga" se acomodó en el vértice del área y soltó un disparo imposible de atajar para Carlos Moreno.

Así, la "Hormiga" llegó a 11 goles en el torneo Apertura 2025 e iguala a Paulinho y Joao Pedro en la lucha por ser el máximo artillero del semestre.

¿Cuál es el contexto general?

El destino del Guadalajara está en sus manos, que con un empate en la última jornada les alcanzaría para asegurar su boleto directo a los cuartos de final.