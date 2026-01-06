Urge limpia en el Tricolor

Comenzó el año mundialista para la selección mexicana y con ello la necesidad de mostrar una cara distinta a lo que se vivió el año pasado, en donde pese a la obtención de la Copa Oro, el Tri no pudo mostrar una solidez que permita pensar en un panorama optimista rumbo a la justa mundialista.

Precisamente, tras la conquista del torneo de la Concacaf en el mes de julio, el combinado mexicano sembró más dudas que certezas, no sólo en cuanto a resultados, en donde cosechó con cuatro empates ante Japón, Corea del Sur, Ecuador y Uruguay, además de dos derrotas, frente a Colombia y Paraguay; siendo este último, el encuentro en donde el proyecto de Javier Aguirre generó ha generado el cuestionamiento sobre los jugadores que pintan para ser los referentes en el Mundial del 2026.

La responsabilidad que tiene el Tri como país anfitrión en el escenario mundialista es grande, y elementos como Raúl Jiménez lo saben y lo asumen: "Me ha tocado representar a México en otros tres mundiales, pero no creo que se comparen en nada con hacerlo en tu casa", comentó el ´Lobo de Tepejí´ para el canal de la FIFA +.

Por otra parte, otros de los elementos que alzan la mano para llegar a la lista definitiva de Javier Aguirre para el Mundial, es el experimentado Hirving ´Chucky´ Lozano, que, pese a perder protagonismo tras abandonar el futbol de Europa, mantiene las mismas ganas que cuando debutó en Rusia 2018.

"Espero llegar al tercero de la mejor manera. Espero me den la oportunidad de estar ahí y con el Mundial en mi país", finalizó.

La preparación del Tri rumbo a la justa mundialista continúa desde este mes de enero, con los partidos ante Panamá y Bolivia mientras que en febrero se medirá en Querétaro ante Islandia; en todos estos partidos, Aguirre no podrá usar jugadores que militan en Europa, por lo que tendrá que jugador con puros elementos de Liga MX.



