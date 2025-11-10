Tri Sub-17 va por la clasificación

La Selección Mexicana Sub-17 vuelve a escena en la Copa del Mundo Qatar 2025, con la mira puesta en uno de sus retos más exigentes: Enfrentar a Suiza (hoy, 6:30 AM), líder del Grupo F y uno de los equipos más sólidos en el torneo.

El duelo, que definirá el futuro del Tricolor comandado por Carlos Cariño, llega en un momento clave, tras recuperar la confianza, por vencer a Costa de Marfil (1-0).

Con talento, hambre y la presión de mantenerse con vida, la Selección Mexicana buscará dar un golpe de autoridad ante un rival que también necesita los tres puntos para asegurar la cima.

"Es un partido sumamente complicado. Esperamos un juego parejo. Vamos a ir a proponer, con todo lo que tenemos. Somos un equipo muy competitivo, que en momentos muy apretados saca ese don que tenemos de ir por el pase", expresó Cariño.

El equipo mexicano, que deberá aprovechar todas las oportunidades con inteligencia y precisión frente a la meta rival, es consciente de la responsabilidad que cargará en la cancha. Una presión que esperan dejar fuera para mostrar su mejor versión y avanzar en una buena posición.

"Se puede ver el compromiso de todos en cada entrenamiento. Somos un equipo unido y vamos a ir con todo, no nos daremos por muertos. Tenemos que ir por el triunfo para clasificar de la mejor manera", añadió Adrián Villa.

Con el boleto a la siguiente ronda en juego, el Tricolor Sub-17 saldrá al campo con la misión de confirmar que el talento joven mexicano sigue siendo una potencia mundial, ganando en cada jugada el respeto.







