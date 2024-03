Fernando Gago se sincera tras la derrota de Chivas

CIUDAD DE MÉXICO

La escuadra de Fernando Gago podría sumergirse en una profunda crisis si no lograr "sobrevivir" en los dos próximos Clásicos Nacionales ante América.

El director técnico argentino no dudó en salir a asumir su responsabilidad tras concretarse un nuevo descalabro (1-2) a manos del León en el Estadio Akron.

"Hay muchísimas cosas que mejorar. El partido de hoy no me gustó, no logramos hacer lo que habíamos practicado y soy el primer responsable del resultado", aseguró en conferencia de prensa.