Aquí los partidos de la última jornada transmitidos por TV abierta

Aquí los partidos de la última jornada transmitidos por TV abiertaEl encuentro entre Chivas y Monterrey será transmitido por Amazon Prime.
Este fin de semana llegará a su fin la temporada regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cuando se lleve a cabo la jornada 17, que tendrá cuatro de nueve partidos transmitidos por televisión abierta, incluido el encuentro entre Cruz Azul y Pumas.
¿Qué partidos se jugarán en la jornada 17?
En esta última jornada, hay muchos equipos que se jugarán su clasificación directa a la Liguilla, otros su boleto al Play-In y algunos evitar ser eliminados.
A continuación, les presentamos qué partidos de la jornada 17 serán transmitidos por televisión abierta.
¿Cuáles son los partidos de la jornada 17 por televisión abierta?
Mazatlán vs. Necaxa
· Día: viernes 7 de noviembre
· Hora: 21:00 horas
· Transmisión: TV Azteca
Tigres vs. Atlético de San Luis
· Día: sábado 8 de noviembre
· Hora: 17:00 horas
· Transmisión: TV Azteca
Toluca vs. América
· Día: sábado 8 de noviembre
· Hora: 19:00 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Cruz Azul vs. Pumas
· Día: sábado 8 de noviembre
· Hora: 21:00 horas
· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
El partido del sábado entre Chivas y Monterrey, considerado uno de los más atractivos, será transmitido por Amazon Prime.