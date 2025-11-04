Aquí los partidos de la última jornada transmitidos por TV abierta

Este fin de semana llegará a su fin la temporada regular del torneo Apertura 2025 de la Liga MX cuando se lleve a cabo la jornada 17, que tendrá cuatro de nueve partidos transmitidos por televisión abierta, incluido el encuentro entre Cruz Azul y Pumas.

¿Qué partidos se jugarán en la jornada 17?

En esta última jornada, hay muchos equipos que se jugarán su clasificación directa a la Liguilla, otros su boleto al Play-In y algunos evitar ser eliminados.

A continuación, les presentamos qué partidos de la jornada 17 serán transmitidos por televisión abierta.

¿Cuáles son los partidos de la jornada 17 por televisión abierta?

Mazatlán vs. Necaxa

· Día: viernes 7 de noviembre

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: TV Azteca

Tigres vs. Atlético de San Luis

· Día: sábado 8 de noviembre

· Hora: 17:00 horas

· Transmisión: TV Azteca

Toluca vs. América

· Día: sábado 8 de noviembre

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Cruz Azul vs. Pumas

· Día: sábado 8 de noviembre

· Hora: 21:00 horas

· Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

El partido del sábado entre Chivas y Monterrey, considerado uno de los más atractivos, será transmitido por Amazon Prime.