Lizbeth Ovalle se une a Orlando Pride en un fichaje histórico

Aunque a muchos tomó por sorpresa la salida de Lizbeth Ovalle de Tigres Femenil, "La Maga" afirmó que era algo que ya tenía planeado desde hace tiempo.

Luego del anuncio de su salida, la ahora ex jugadora auriazul contó cómo fue que se dio su transferencia, misma que marcó historia en el mercado de fichajes a nivel mundial.

"Al final creo que muchos ya lo saben, yo quería salir desde antes y por alguna u otra cosa no se daba, ya lo tenía pensado desde hace año y medio. Ahora que se dio la oportunidad yo estaba mentalizada con que ya terminaba esta temporada, pero me salen con la noticia que un equipo de Estados Unidos como lo es Orlando, uno de los grandes, me dice '¿como ves, te quieres unir a nuestro equipo?' Y yo sin pensarla dije 'me voy'", narro.

Ovalle mostro su felicidad por el fichaje con Orlando Pride y afirmo que su paso al equipo estadounidense puede marcar una pauta para las futuras generaciones en transferencias.

"Contenta por el gran fichaje que se hizo. Se que es algo histórico no solo para el futbol femenil internacional, sino para México, esto abre paso para las futuras generaciones", mencionó.

Al final, también dejó ver su emoción por compartir vestidor con la brasileña Marta y resaltó las figuras y la importancia del club de Florida.

"Cuando me dicen Orlando, lo primero que se me viene a la mente es Marta, una de las mejores jugadoras del mundo, histrica, nominada al balón de oro, también B·rbara Banda y cabe mencionar que es el actual campeón de la Liga, soy seguidora de esa Liga, me encanta, para mÌ de las mejores del mundo y pensar que jugare con un club grande como Orlando me ilusiona", dijo.