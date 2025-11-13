La Selección Mexicana ya está en Torreón

Javier Aguirre fue el primero en bajar del autobús de la Selección Mexicana y atrás de él uno a uno de sus convocados.

La Selección Mexicana arribó a Torreón, Coahuila cerca de las siete de la noche y de inmediato se dirigió a su hotel de concentración. Un lujoso alojamiento alejado del caos, en silencio y con luces ligeras que reflejan la calma del lugar.

Así arribaron cada uno de sus seleccionados. Algunos con la calma del experimentado y algunos con paso veloz para alejarse de las cámaras, tal y como lo hicieron Armando González, Obed Vargas o Gilberto Mora.

Edson Álvarez, Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, entre otros, arribaron con calma, la misma que tienen al saber que su lugar en la próxima Copa del Mundo 2026 es casi un hecho.

México ya está en la Comarca Lagunera donde esta vez enfrentará a la Selección Uruguaya de Marcelo Bielsa, el sábado 15 de noviembre en el Territorio Santos Modelo, casa de los Guerreros.

¿Qué partidos jugará la Selección Mexicana?

El equipo Tricolor está completo y listo para cerrar de buena manera el 2025 antes de entrar de lleno a lo que será el año mundialista. El sábado se mide a la Garra Charrúa y el martes 18 hará lo propio ante Paraguay, aunque lo hará en San Antonio, Texas.

Sin Santiago Giménez, Julián Quiñones ni Guillermo Ochoa, el "Vasco" buscará la victoria 50 en su paso como técnico del Tricolor durante las tres etapas. Para ello debe cerrar el año con dos triunfos; no gana desde la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, en septiembre.

¿Cuál es el estado actual del equipo?

La llegada a Torreón marca un momento crucial para la Selección Mexicana, que busca consolidar su equipo de cara a la Copa Mundial 2026. Con un plantel casi completo y la experiencia de Aguirre, el equipo tiene la oportunidad de afianzar su rendimiento en los próximos encuentros.

La expectativa es alta, y los jugadores están conscientes de la importancia de estos partidos para su preparación y confianza. La afición espera ver un desempeño sólido que refleje el trabajo realizado durante el año.