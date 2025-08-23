Pachuca busca mantener liderato en duelo ante León

Pachuca visitará el Estadio León en busca de mantener el liderato en el torneo Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto hidalguense se medirá ante los Panzas Verdes con la intención de mantenerse en la cima del torneo.

Con 12 puntos y un diferencial de +6, Pachuca presume la primera posición de la tabla a pesar de que Monterrey tiene las mismas unidades, pero su relación de goles a favor y en contra es de +3.

Para que los Tuzos mantengan el liderato deberán conseguir su primera victoria en casa del León desde febrero del 2023 cuando los vencieron por la mínima diferencia. Pachuca hila dos partidos ante León sin conocer la victoria (una derrota y un empate).