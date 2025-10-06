Toluca se mantiene en la cima

La jornada 12 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin y hubo varios movimientos en la tabla de posiciones, cada vez más cerca de llegar al fin de la temporada regular y se definan los boletos de clasificación directa y vía Play-In.

Toluca se mantiene líder con 28 puntos, seguido de América (27 puntos) y Rayados de Monterrey (26 puntos). Estos últimos, dejaron la oportunidad de acompañar a los Diablos en la cima tras empatar con Tijuana.

En el cuarto escalón está el Cruz Azul con 25 puntos, seguido de Tigres con 23 y Tijuana, que termina la zona de clasificación directa con 20 unidades.