Christian Martinoli y Enrique Bermúdez en la final Apertura 2025

La final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, que se disputa en el Estadio Nemesio Díez entre Toluca y Tigres, no solo genera expectación en la cancha, sino también a través de las pantallas de televisión.

¿Qué dijo Christian Martinoli sobre Enrique Bermúdez?

Previo al partido entre "choriceros" y "felinos", Christian Martinoli se robó las miradas a través de las redes sociales al publicar una fotografía junto a Enrique Bermúdez, actualmente narrador de "TUDN". A través de su cuenta de Instagram, el narrador de "TV Azteca" compartió la imagen abrazando al legendario cronista, acompañada de una frase cargada de contundencia.

"Con el más grande @enriquebermudez_. Leyenda", redactó el narrador estelar de la empresa del Ajusco en una muestra de respeto hacia su colega. Y es que hay que recordar que durante años han competido ferozmente por los ratings en las transmisiones de futbol mexicano.

Detalles de la final entre Toluca y Tigres

Martinoli, voz principal de "TV Azteca" y ferviente seguidor de los Diablos Rojos del Toluca –que buscan el bicampeonato–, relatará las acciones del encuentro. Por su parte, Bermúdez representa a Televisa, ahora "TUDN". El partido es transmitido por ambas cadenas, simbolizando que las antiguas rivalidades entre televisoras han quedado atrás, lejos de las intensas disputas de antaño entre reporteros.