¡Toluca es bicampeón!

La final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres regaló grandes momentos, terminando con los Diablos Rojos como bicampeones de la Liga MX.

Desde el pitazo inicial los internautas comenzaron a compartir sus mejores memes en redes sociales, y más cuando el cuadro regiomontano se colocó al frente en el marcador tras el gol de Fernando Gorriarán, quien desvió el disparo de Gignac.

¿Cómo se desarrolló la final entre Toluca y Tigres?

El asedio del Toluca sobre el arco de Nahuel Guzmán tuvo su recompensa al 40 con un increíble gol de Helinho desde fuera del área para darle esperanza a los aficionados escarlatas. Para la segunda parte, Paulinho encontró el empate en el marcador global al 52 y ese 2-1 en el juego (2-2 global) prevaleció hasta los penaltis.

Detalles de la tanda de penales en la final de la Liga MX

La tanda de penaltis también se vivió al rojo vivo, teniendo como figura a Alexis Vega, quien le entregó el bicampeonato al Toluca.

Impacto de los memes durante la final Apertura 2025

La interacción en redes sociales fue intensa, con los aficionados compartiendo sus reacciones y memes sobre los momentos más destacados del partido.