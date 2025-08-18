Pável Pardo y Giovani Savarese apuestan por Toluca como campeón de la Leagues Cup 2025

Toluca debería ser el campeón de la Leagues Cup 2025. Esto piensan dos exfutbolistas de la Major League Soccer (MLS) que compartieron su opinión previa a los cuartos de final del torneo que enfrenta a equipos de México y Estados Unidos.

El mexicano Pável Pardo habló — junto al venezolano Giovani Savarese — sobre el nivel de competencia que existe en la Liga MX y la MLS. El exjugador del América destacó las ganas de crecer por parte de la liga estadounidense.

"Creo que ambas ligas son muy competitivas", mencionó Pardo. "Gio (Savarese) lo decía y estoy completamente de acuerdo con él. Sabemos que la Liga MX tiene muchos más años de ventaja a comparación de la MLS, que sigue en crecimiento. Yo estuve en la MLS en 2010 y desde entonces pudimos ver un crecimiento", añadió.

"Ahora en los cuartos de final podremos ver quién es mejor, ese es el punto aquí. La rivalidad siempre ha existido a nivel selección, pero ahora tenemos una rivalidad entre la Liga MX y la MLS. Lo que hemos visto en la Leagues Cup es que en cada partido ninguno de los dos equipos quiere perder", agregó el exseleccionado mexicano.

El nuevo formato abre camino a que un equipo de la Liga MX por fin pueda llegar a una final. Con los cuartos de final por delante, ambos exfutbolistas destacaron a Toluca, vigente campeón del futbol mexicano, como su favorito para ganar la Leagues Cup.

"Desde mi punto de vista, creo este año un equipo de la Liga MX merece ser campeón", señaló el exdelantero venezolano. "Para mí, Tigres juega muy bien, pero creo que Toluca ganará este año", sentenció.

Pardo, fiel al futbol mexicano, también dio como favorito al Campeón de Campeones de la Liga MX para esta edición de la Leagues Cup. "Por sus actuaciones y por lo mismo que Gio dice, que la Liga MX merece ya un campeonato, estoy con Toluca", concluyó.