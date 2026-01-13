Toluca y Santos se preparan para un emocionante duelo en la Liga MX

El bicampeón Toluca comenzó el con el pie derecho el "Clausura 26 Con México", derrotando a los Rayados del Monterrey por la mínima (0-1), y espera repetir la dosis ante Santos Laguna.

El estadio BBVA fue testigo de un partido peleado entre mexiquenses y regiomontanos, con jugadas de peligro para ambos equipos, pero Helinho fue quien supo aprovechar la oportunidad que se le presentó en el área rival y anotó para los Diablos Rojos el único tanto en el marcador (55´).

Por su parte, los Guerreros del Santos Laguna siguen sin salir de la mala racha que arrastran desde hace ya varios torneos, y frente a su gente comenzaron el campeonato sumando otra derrota.

En esta ocasión fue el Necaxa el que hizo sufrir a la afición que se dio cita en el estadio Corona, culminando el duelo con un 1-3 a favor en la pizarra, gracias a los goles de Agustín Oliveros (2´), Oscar Badaloni (13´) y Julián Carranza (90´); mientras que para los locales descontó Lucas Di Yorio (27´).

¿Cómo se preparan Toluca y Santos para el partido?

En esta jornada a mitad de semana, el Toluca luce como favorito ante Santos, y más por lo que busca darle a sus seguidores, el Tricampeonato.

Por lo que este miércoles se espera un partido de alarido en el estadio Nemesio Diez, el cual se podrá disfrutar a través de las pantallas de TUDN y ViX Premium, a las 21:10 horas.

Detalles del último encuentro entre Toluca y Santos

El Toluca ha demostrado un buen desempeño en sus últimos partidos, mientras que Santos continúa luchando por salir de su mala racha. Este enfrentamiento podría ser crucial para ambos equipos en la búsqueda de sus objetivos en el torneo.

Impacto de la racha negativa de Santos en el torneo

La situación de Santos Laguna es preocupante, ya que su desempeño en los últimos torneos ha sido deficiente, lo que podría afectar su moral y rendimiento en el partido contra Toluca.