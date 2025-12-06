Horarios de las semifinales de vuelta del Apertura 2025

Este sábado se definirán los dos equipos que jugarán la final del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, una vez que acaben las semifinales de vuelta en el estadio Nemesio Diez y el Volcán Universitario.

Los partidos de ida, ausentes de espectáculo, dejaron a los Rayados de Monterrey como el único equipo con ventaja en el marcador global ante Toluca, aunque a los Tigres les favorece el criterio de posición en la tabla en caso de un hipotético empate contra Cruz Azul.

Una vez más, los dos partidos serán transmitidos por televisión abierta.

¿Cuándo se juegan las semifinales de la Liga MX?

El primer finalista saldrá del choque entre los Diablos Rojos y la Pandilla, que se vuelven a enfrentar en fase final después del torneo pasado en el que los escarlatas dieron su primer paso hacia el campeonato frente al Monterrey. Ahora, con la incógnita de si Alexis Vega podrá recuperarse de su lesión y jugar la vuelta, los dirigidos por Antonio Mohamed deben remontar la eliminatoria si desean defender la corona y luchar por el bicampeonato.

Más tarde, en el Volcán, los felinos buscarán hacer pesar su localía frente a la Máquina de Nicolás Larcamón, que tendrá su primer gran reto como entrenador cementero.

Detalles de los partidos Toluca vs Monterrey y Tigres vs Cruz Azul

A continuación, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo las semifinales de vuelta del Apertura 2025.

¿Cuándo y dónde ver en vivo la vuelta de las semifinales del Apertura 2025?

Toluca vs Rayados de Monterrey

· Hora: 19:00 horas

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX

Tigres vs Cruz Azul

· Hora: 21:10 horas

· Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX