Lesión de Alexis Vega provocó el despido de tres personas en Toluca

El campeón vigente del fútbol mexicano se mantiene con vida en la liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX y en semifinales se enfrentará a los Rayados de Monterrey, que eliminaron al América en una serie de cuartos de final agónica, gracias al gol de Germán Berterame al minuto 93.

¿Cómo afecta la ausencia de Alexis Vega al Toluca?

Sin embargo, el Toluca enfrentará el duelo contra la Pandilla sin Alexis Vega, su gran figura. El atacante mexicano se encuentra alejado de las canchas por una lesión muscular, misma que lo dejó fuera de los cuartos de final contra los Bravos de Juárez; sin embargo, cuando parecía haberse recuperado, recayó por un problema en los tendones.

Esta temporada, Vega ha sufrido varias lesiones. En la jornada 1 contra Xolos se lastimó la rodilla y luego ante Pachuca en la jornada 15 se desgarró por primera vez en su carrera.

Detalles del partido: Toluca vs Monterrey en semifinales

David Faitelson y Marco Cancino comunicaron en TUDN que, a raíz de los constantes problemas físicos que ha tenido la gran estrella del Toluca y su demora en la recuperación, los kinesiólogos que han tratado con él fueron despedidos.

Días y horarios del Toluca vs Monterrey en semifinales:

Ida: miércoles 3 de diciembre a las 21:10 horas en el estadio BBVA de Monterrey.

Vuelta: sábado 6 de diciembre a las 19:00 horas en el estadio Nemesio Diez de Toluca.

Impacto del gol de Berterame en la serie ante América

La eliminación del América por parte de los Rayados fue un momento clave en la liguilla, destacando el gol de Berterame que selló su pase a semifinales. Este resultado añade presión al Toluca, que deberá encontrar alternativas ante la ausencia de su estrella.