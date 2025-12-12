El próximo domingo conoceremos al nuevo campeón del futbol mexicano. El Toluca y los Tigres definirán al monarca del Apertura 2025.

En el estadio "Nemesio Diez" se jugará el partido de vuelta de la final de la Liga MX luego de que la ida se disputará en el Universitario.

¿Qué necesita Toluca para ser campeón del Apertura 2025?

El equipo felino pegó primero y consiguió una ligera, pero importante ventaja para afrontar el duelo decisivo de la disputa por el trofeo.

Con solitaria anotación de Ángel Correa el conjunto de Guido Pizarro aprovechó la localía del Volcán y se encuentra a 90 minutos de bordar la novena estrella de su escudo.

El gol del campeón del mundo quedó marcado por el increíble error que cometió Hugo González al intentar despegar el balón.

Sorprendentemente, se le entregó a Diego Lainez, quien no se complicó y decidió asistir al ex del Atlético de Madrid. Soberbia definición del atacante argentino.

A pesar de que el marcador no está a su favor, al interior de la plantilla del Toluca confían en que podrán revertirlo y que refrendarán su título como monarca del futbol mexicano.

Detalles sobre el partido de vuelta en el Nemesio Diez

Para Antonio Mohamed, la condición de jugar en casa les permitirá a los Diablos Rojos darle la vuelta al global y, con el apoyo de la afición escarlata, celebrarán su decimosegundo campeonato.

Aunque, los Tigres intentarán mantener la ventaja y, así como en el partido de la Fase Regular, le propinarán una derrota a la escuadra choricera el mismísimo infierno.

¿Qué necesitan Toluca y Tigres para ser campeones del Apertura 2025 de la Liga MX?

El Toluca se encuentra peleando por conseguir el trofeo número 12 para sus vitrinas, con lo que alcanzaría a las Chivas como el segundo equipo más ganador del futbol mexicano.

Por su parte, los Tigres están luchando por conquistar el noveno título para igualar al Cruz Azul y ser el cuarto en la histórica tabla de ganadores de la Liga MX.

Sin embargo, de momento, la ventaja es para el equipo universitario que se encuentra a 90 minutos de arrebatarle la corona a los Diablos Rojos.

A la escuadra de Guido Pízarro, le basta empatar, por cualquier marcador, en el segundo capítulo para convertirse en el campeón del Apertura 2025, ya que la diferencia en global le permitiría superar al actual monarca.

Por su parte, el Toluca necesita ganar por una diferencia de dos goles o más para refrendar su título y conseguir el bicampeonato.

Con una victoria por la mínima diferencia, obligaría a que se jueguen los tiempos extra y, en dado caso de que no rompa el marcador global, se tendría que disputar la tanda de penaltis.