Toluca se "burla" de América al estilo de Bad Bunny

Los Diablos Rojos de Toluca, vigentes bicampeones del fútbol mexicano, se "burlaron" de las Águilas del América a unos días de que suene el silbatazo inicial del torneo Clausura 2026.

¿Cómo se burló Toluca de América en redes sociales?

En su cuenta de Instagram, la escuadra escarlata publicó una imagen que evoca a "Debí tirar más fotos", el sexto álbum del cantante puertorriqueño Bad Bunny. Sin embargo, en lugar del título original de la portada, se lee "Debí pedir más sillas" junto con los trofeos que Toluca conquistó en la temporada pasada: Clausura 2025, Apertura 2025, Campeón de Campeones y Campeones Cup.

Lo curioso es que, anteriormente, América celebró de la misma forma. A principios del 2025 publicó una fotografía que seguía el estilo del álbum de Bad Bunny. En ella se leía la misma frase de "Debí pedir más sillas" y los trofeos que encaminaron al equipo azulcrema hasta el tricampeonato en el fútbol mexicano: Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024.

Detalles de la burla de Toluca a América

El reinado de las Águilas del América llegó a su fin cuando, en la Gran Final del Clausura 2025, el balompié mexicano se pintó de escarlata. En aquel entonces, Toluca rompió con el sueño de un tetracampeonato para los azulcremas y en su lugar conquistó su anhelado onceavo título que, en el presente, lo llevó hasta su vigente bicampeonato.

En la búsqueda de alcanzar a las Águilas del América con un tricampeonato, los Diablos Rojos de Toluca regresarán a la acción en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Esto, después de derrotar a Tigres durante una cardíaca tanda de penales en la Gran Final del Apertura 2025 que se vivió en el Estadio "Nemesio Diez".

Sábado, 10 de enero

Monterrey vs Toluca | Jornada 1 del Clausura 2026 | 21:00 (tiempo del centro de México).