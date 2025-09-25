Toluca remonta y humilla a Rayados

Toluca aplastó 6-2 Rayados y le arrebató el subliderato del Apertura 2025.

Los Diablos Rojos echaron a andar su maquinaria ofensiva y terminaron humillando a Monterrey en el Estadio Nemesio Diez con un hat-trick de Paulinho, doblete de Nicolás Castro y un tanto de Jesús Angulo.

Al minuto 19', Sergio Ramos falló un penal a lo Panenka que habría representado el 2-0 para los visitantes, tras la anotación de Germán Berterame, al 10'.

Pero esa falla del capitán albiazul ante Hugo González, que aguantó hasta el último momento, despertó a unos Diablos que sacaron a relucir su casta de campeón.

Angulo igualó con un tiro de media distancia que le dobló la mano a Santiago Mele, en el 22'.

La voltereta local llegó con un golazo de Paulinho

Paulinho se combinó de taco con Alexis Vega para luego definir con un zurdazo cruzado, al 24', mientras que Castro aumentó la ventaja con disparo de fuera del área, en el 34'.

Oliver Torres descontó con un buen remate de cabeza (39'), pero en cuanto el duelo se reanudó, Paulinho volvió a marcar a pase de Ángulo para el 4-2 parcial (40').

Eso marcó la debacle de Rayados, que no volvió a competir en el resto del duelo, con un Toluca inspirado y efectivo.

Al 52', Alexis Vega puso un servicio medido para que Paulinho firmara su triplete, y después Castro aprovechó una descolgada para marcar el segundo en su cuenta con toque suave ante la salida del arquero, en el 62'.

Toluca igualó a Rayados con 22 puntos, pero lo desbancó del segundo puesto por diferencia de goles.