El campeón, a despertar

El monarca del futbol mexicano se topó con un ligero inconveniente en el momento menos oportuno: la falta de contundencia.

A pesar de que Toluca dominó al Monterrey en la Semifinal de ida, la pólvora mojada no le permitió sacar ventaja, sino todo lo contrario, se llevó una derrota (1-0).

¿Cómo puede Toluca revertir la situación ante Monterrey?

Los Diablos Rojos están obligados a derrotar a Rayados este sábado por la noche, aunque sea por la mínima diferencia, si quieren refrendar su título de campeón; cualquier empate global les permite avanzar por la posición en la tabla general.

El problema es que ya suman 205 minutos sin anotar. Paulinho fue el último en hacerlo al 65´ de la ida de cuartos de final ante el FC Juárez.

Detalles sobre la racha de 205 minutos sin goles de Toluca

A su favor, el conjunto escarlata tendrá la ventaja de la localía. En los últimos 24 partidos de Liga MX que ha jugado como local ante el Monterrey, Toluca suma una derrota, con saldo de 12 victorias y 11 empates.

Ventajas de local para Toluca en el enfrentamiento contra Monterrey

La última vez que los escarlatas perdieron contra los regiomontanos fue en el Clausura 2021, es decir, hace cuatro años y medio, por lo que la balanza está de su lado.