¡Va Diablos por nocaut!

Los Diablos Rojos pegaron primero y pusieron un pie y medio en las semifinales del Apertura 2025. El Toluca consiguió una victoria (1-2) más que importante sobre el FC Juárez a media semana, en la ida de los cuartos de final, y encaminó la eliminatoria a su favor.

Ahora, únicamente tendrá que completar la tarea este sábado por la noche, cuando reciba a los Bravos en el estadio "Nemesio Díez".

¿Qué necesita FC Juárez para avanzar?

En el "Infierno", los fronterizos tratarán de dar su último relincho, en búsqueda de conseguir una sorpresa mayúscula. Eliminar al actual monarca del futbol mexicano en su propia casa no será nada sencillo. Para despedirse del torneo, el Toluca tendría que perder por un marcador de dos o más goles en contra y sin marcar, ya que cuenta la ventaja de la posición en la tabla que le permite avanzar con cualquier empate en el marcador global.

¿Cuál es la racha del Toluca como local?

Para encontrar la última ocasión que los escarlatas sufrieron una derrota así, en La Bombonera, hay que remontarse al 30 de noviembre de 2024, es decir, hace un año, cuando perdieron (0-2) en la vuelta de los cuartos de final ante América. Desde entonces, como locales no han vuelto a perder por una diferencia de dos o más anotaciones. Han hecho del inmueble escarlata una auténtica fortaleza prácticamente invulnerable.

Además, presumen una racha invicta de 12 juegos, con saldo de nueve triunfos y tres empates. Su último descalabro fue el 23 de agosto, cuando Cruz Azul los venció (1-0) en la Jornada 6 de la fase regular. Toluca tiene todo a su favor para seguir con la defensa de su corona, aunque su rival desea romper las quinielas, en un partido que promete mucho.