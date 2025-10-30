Alexis Vega se perderá un mes por lesión muscular

Luego de salir llorando del campo y generar preocupación en la afición de Toluca y su cuerpo técnico, Alexis Vega ya conoce el diagnóstico final sobre su lesión.

El atacante escarlata, quien no pudo terminar el juego de la jornada más reciente de la Liga MX ante Pachuca, estará fuera de las canchas por un mes, tras presentar una lesión muscular de grado dos.

¿Cuál es el diagnóstico de la lesión?

De acuerdo con información compartida por el vigente campeón de la Liga MX, Vega podría regresar para los cuartos de final del Apertura 2025, lo que ha generado alegría entre los aficionados.

El tiempo estimado de recuperación confirma su ausencia durante la Fecha FIFA de noviembre, una gran oportunidad perdida para el atacante, quien busca seguir ganándose la confianza de Javier Aguirre con miras a la Copa del Mundo de 2026.

¿Qué impacto tiene su ausencia en el equipo?

Alexis Vega ha sido el motor ofensivo de los Diablos Rojos en el Apertura 2025, consolidándose como el jugador mexicano con más participaciones en goles durante el torneo.