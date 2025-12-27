¿Qué partidos amistosos se jugarán previo al inicio del Clausura 2026?

Apenas están por cumplirse dos semanas desde que el Toluca se proclamó campeón del Apertura 2025 tras derrotar a los Tigres en la final.

Con su victoria en el segundo semestre del año calendario, los Diablos Rojos conquistaron el bicampeonato del fútbol mexicano y se unieron a una selecta lista de equipos que lo han conseguido en la era de los torneos cortos, junto a los Pumas, el León, el Atlas y el América.

¿Cómo se prepara Toluca para el Clausura 2026?

El equipo de Antonio Mohamed todavía sigue festejando la hazaña que logró hace menos de 15 días, pero ya tiene que centrar su atención para comenzar la defensa de su corona. En menos de dos semanas, el Clausura 2026 comenzará y el conjunto escarlata debe estar preparado para afrontar el certamen, donde buscará el tricampeonato para alcanzar a las Águilas.

El siguiente certamen arrancará el viernes 9 de enero con tres partidos a la misma hora; Tijuana, América, Atlas, Puebla, Mazatlán FC y FC Juárez serán los encargados de inaugurarlo.

Detalles sobre los partidos amistosos previos al Clausura 2026

Mientras el próximo torneo inicia, también los otros 17 clubes se están preparando para tener una buena actuación y mejorar lo que hicieron en el último. Con salidas y llegadas, pretemporadas y partidos de preparación, cada una de las escuadras del fútbol mexicano está ajustando los últimos detalles para encarar el año futbolístico. Por tal motivo, en la semana previa a que comience el Clausura 2026, se jugarán varios duelos amistosos.

Chivas vs Irapuato | Domingo 28 de diciembre

León vs Mineros | Domingo 28 de diciembre

Pachuca vs Coyotes de Tlaxcala | Lunes 29 de diciembre

Cruz Azul vs Jaiba Brava | Domingo 4 de enero

Santos vs Correcaminos | Martes 30 de diciembre

Mazatlán FC vs Tijuana | Martes 30 de diciembre

León vs Necaxa | Sábado 3 de enero

Impacto del bicampeonato de Toluca en el fútbol mexicano

Además, se jugará la Copa Pacífica 2026 en el estadio Jalisco entre el sábado 3 y el domingo 4 de enero; en el torneo, tendrá participación las Chivas, el Monterrey, el Atlas y los Leones Negros.