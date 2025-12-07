Futbolistas del Toluca se ilusionan con conquistar el bicampeonato

El Toluca está a 180 minutos de conquistar el bicampeonato de la Liga MX, que significaría su primero en la historia de los torneos corto.

Toluca se enfrenta a Tigres en la final del Apertura 2025

De la mano de Antonio Mohamed, los Diablos Rojos disputarán su segunda final del futbol mexicano de manera consecutiva. El equipo escarlata se enfrentará a los Tigres en los próximos días para definir al campeón del Apertura 2025.

Luego de conseguir uno de los dos boletos de la final del futbol mexicano, los futbolistas del Toluca hablaron en zona mixta y compartieron la ilusión que tienen de conquistar el bicampeonato de la Liga MX. Hugo González, Federico Pereira, Santiago Simón y Franco Romero fueron los que tomaron la palabra y reconocieron la emoción que les genera estar a dos partidos de levantar el trofeo de nueva cuenta.

"[Estamos] muy contentos e ilusionados con otra final, el equipo tiene muchas ganas de volver a ser campeón. Habrá que trabajar y cerrar de buena manera acá en casa, [donde] el ambiente que se vive aquí es espectacular. Esperemos poder regalarle a la afición otro campeonato, [estamos] agradecidos con ellos", declaró el portero de los Diablos Rojos.

¿Qué declararon los jugadores del Toluca sobre la final?

El líder de la defensa escarlata, Federico Pereira, reconoció que necesitan mejorar en la parte baja para tener mayor tranquilidad y valoró que disputarán la vuelta de la final en el Nemesio Diez. "Definimos en casa que es importante. No somos favoritos, pero trabajaremos y [estudiaremos] al rival; daremos pelea. Tenemos algunos detalles que corregir en defensa para no sufrir tanto. El equipo se merecía [avanzar a la final] porque veníamos trabajando bien", resaltó el zaguero uruguayo.

Por su parte, Franco Romero mencionó sentirse "muy contento" por alcanzar una meta que el equipo se propuso luego de salir campeón del Clausura 2025. "Era el objetivo que teníamos desde que terminó el otro torneo, esperamos estar en la final de nuevo y vamos a ir por todo. Tenemos que seguir siendo lo que fuimos durante todo el torneo, hay que revalidarlo en la final; vamos a tratar de ganarla", añadió el volante argentino.

Antonio Mohamed lidera a Toluca en busca del bicampeonato

Por último, Santiago Simón señaló que tiene "ganas de ganar todo lo que se juegue" el Toluca, por lo que encarará la final ante Tigres "con mucha ilusión". "La verdad que estamos muy contentos [porque] era el objetivo que teníamos desde que arrancó el torneo. Vamos a afrontarla con la mayor responsabilidad y de la mejor manera. Creo que venimos muy bien, [vamos a] ajustar algunas cosas, siempre se puede mejorar en todos los aspectos; estamos con confianza, el grupo está muy bien internamente y [toca] esperar el partido, trabajarlo y que se nos dé el resultado", compartió el jugador argentino de los Diablos Rojos.