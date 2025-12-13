¿Cuántas finales ha perdido el Toluca en el Nemesio Diez?

En mayo, los Diablos Rojos de Toluca rompieron con una sequía de quince años sin títulos. El "Turco" Mohamed dirigió a la escuadra escarlata hasta su onceava estrella en el fútbol mexicano, poniendo fin al dominio que las Águilas del América construyeron en un periodo de casi dos años.

¿Cómo llegó Toluca a la Gran Final del Apertura 2025?

Siete meses después, Toluca sueña con el bicampeonato. Sin embargo, para lograrlo, deberá superar a Tigres en la Gran Final del Apertura 2025. En el partido de ida, el equipo regiomontano se llevó la victoria (1-0) gracias a un solitario gol de Ángel Correa, campeón del mundo con Argentina.

Pese a que el vigente monarca se coronó en la Bombonera, lo cierto es que, hasta antes del Clausura 2025, la escuadra escarlata sufrió en las finales que se han celebrado en "El Infierno".

Detalles sobre la maldición de Toluca en El Infierno

Toluca cargó con una "maldición" en el Estadio Nemesio Díez después de que, en el 2003, se impuso ante Morelia en la Copa de Campeones de la Concacaf. Posteriormente, los Diablos Rojos disputaron ocho duelos en casa —uno de ellos por la Concacaf— sin conocer la victoria en noventa minutos de juego, solo por marcador global o en tanda de penales.

En el Apertura 2005 —ante los Rayados de Monterrey— vivieron un empate, mientras que en el Apertura 2008 sufrieron una derrota ante Cruz Azul. Y en el Bicentenario 2010, igualaron el marcador ante Santos Laguna. En los tres torneos, se coronaron, pero sin ganar en casa.

Por otro lado, la escuadra escarlata cayó ante su afición en el Apertura 2006 contra Chivas, el Apertura 2012 ante Tijuana, el Clausura 2018 ante Santos Laguna y el Apertura 2022 ante Pachuca.

Mientras que, en la Copa de Campeones de la Concacaf 2014-15, dejaron escapar el título ante Cruz Azul.

¿A qué hora y dónde ver la Gran Final del Apertura 2025?

Fecha: Domingo, 14 de noviembre

Horario: 19:00 (tiempo del centro de México)

Transmisión: TUDN, ViX Premium, Canal 5, Azteca 7, FOX, FOX One y Tubi.