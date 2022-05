´¿Títulos? soy apaga fuegos´

Para ganar títulos, que llamen a Pep Guardiola, José Mourinho o Jurgen Klopp.

El "Vasco" admitió en una entrevista para una cadena española que lo suyo es "apagar fuegos", como lo hizo con el Mallorca en la recién terminada temporada de LaLiga.

"Para nada me molesta, se me ve como un entrenador ´apaga fuegos´ y está bien. No todos pueden ser como Guardiola, Mourinho o Klopp que ganan títulos y títulos, hay otros que tenemos que poner esa otra parte", declaró para Movistar Plus.

Aguirre volvió a consumar un "milagro", porque tomó al Mallorca en el lugar 18, es decir, en puestos de descenso, con sólo nueve partidos por jugar y terminó la temporada en el sitio 16.

El "Vasco" logró cuatro victorias, un empate y sufrió cuatro derrotas, una de ellas por 6-2 ante el Granada, el cual, sin embargo, sí descendió junto al Alavés y el Levante.

Tras ese descalabro en la Jornada 35, al Mallorca le valió cerrar con una racha de tres partidos sin perder (empate en Sevilla y victorias ante Rayo Vallecano y Osasuna) para asegurar la permanencia con 39 puntos, uno más que el Granada.

¿Cuál es el secreto de Javier Aguirre para salvar equipos?

En la misma entrevista, Javier Aguirre "reveló" su secreto para salvar equipos del descenso.

"El diagnóstico tiene que ser inmediato: detectar el estado de ánimo de cada uno. Detectar quien no puede estar en el once por temas personales, porque está bloqueado", explicó.

PACHUCA

Javier Aguirre llegó al recién ascendido Pachuca para el Torneo Invierno 98 con el objetivo de mantener a los Tuzos en Primera División.

Después de un frenético cierre del Torneo Verano 99, los hidalguenses aseguraron la permanencia al cerrar la campaña en el lugar 15 de la Tabla de Cocientes, por encima de Rayados, Celaya y Puebla.

Meses después, el "Vasco" Aguirre consiguió su primer título como director técnico al llevar al Pachuca a ser campeón del Torneo Invierno 99.

OSASUNA

El cuadro "rojillo" fue su puerta de entrada a Europa para la Temporada 2002-2003.

En sus primeras tres temporadas se concentró en asegurar la permanencia, lo cual consiguió al clasificar al equipo en los lugares, 11, 13 y 15, respectivamente.

Finalmente, en la Temporada 2005-2006, su cuarta y última en Pamplona, el Osasuna terminó en cuarto puesto general y clasificó a la Champions League para la siguiente campaña.

ZARAGOZA

Tras el Mundial de Sudáfrica 2010 en el que dirigió a la Selección Mexicana, Javier Aguirre vuelve a LaLiga para la Temporada 2010-2011, cuando fue contratado en noviembre del 2010 por el Zaragoza.

Los maños eran últimos de la tabla general, pero terminaron en el lugar 13 para mantener la categoría.

La salvación matemática la lograron con una victoria de 2-1 ante el Levante en la última jornada.

Ese partido fue investigado por un presunto arreglo, pero no se comprobó la responsabilidad de directivos, entrenadores o jugadores.

ESPANYOL

Un par de años después, Javier Aguirre fue contratado de nuevo para salvar a un equipo del descenso: El Espanyol.

El cuadro catalán estaba en el último lugar y el "Vasco" relevó a Mauricio Pochettino. En esa temporada, el Espanyol terminó en lugar 13 y en la siguiente finalizó en el lugar 14.

MALLORCA

Javier Aguirre tomó al cuadro bermellón a falta de nueve partidos en el lugar 18, es decir, en puestos de descenso. Terminó en el lugar 16 con 39 puntos y asegurar la permanencia.

EL EGANÉS, LA EXCEPCIÓN DEL´VASCO´

Al único equipo que Javier Aguirre no logró rescatar del descenso en LaLiga fue al Leganés, aunque se quedó cerca.

Aguirre llegó al club en noviembre del 2019, cuando el "Lega" era sotanero con una sola victoria en 12 partidos. Pese a los buenos resultados que consiguió no fue suficiente para salvarse.

Un empate 2-2 en la última jornada ante el Real Madrid consumó el descenso del Leganés.

LOS TÍTULOS DE JAVIER AGUIRRE

Aunque se ha caracterizado por salvar equipos del descenso, el "Vasco" Aguirre cuenta ha ganado algunos campeonatos:

Club Torneo Temporada

Rayados Concachampions 2021

Al Wahda Copa de Liga 2016

Al Wahda Copa Presidente 2016

Copa Oro Selección Mexicana 2009

Pachuca Liga MX Invierno 99