Las Águilas del América regresan a la Liga MX con la ilusión renovada

Después de un 2025 lleno de fracasos y fuertes caídas, las Águilas del América regresan a la actividad con la "ilusión renovada".

Esta noche visitan el estadio Caliente para enfrentar a los Xolos de Tijuana y en el Nido aseguran que el ánimo es otro, luego de un fatídico año.

"Ya con muchas ganas de ver al equipo en campo. Ha sido una buena pretemporada, con buenas sensaciones en entrenamientos, sueños nuevos, objetivos, ganas renovadas, fue bueno el tiempo libre para descargarnos del estrés del último año", declaró André Jardine.

¿Qué declaró André Jardine sobre el nuevo inicio del América?

El técnico de los azulcrema reconoce que no cumplir los objetivos el año anterior, luego de un histórico tricampeonato, fue una carga extra para todos en Coapa.

"No llegamos a los objetivos y eso da un peso a todos, un cansancio mental y físico... el descanso era importante, estar con la familia, la motivación necesaria en tratar de encontrar los objetivos, que son muchos y grandes. Estaremos a la altura", advierte el brasileño, quien vivirá su sexta temporada al frente de los capitalinos.

Detalles del partido Tijuana vs América en el Clausura 2026

Las Águilas del América suman siete partidos en fila sin perder ante los Xolos. La última vez que sucumbieron fue 2-0 en el torneo Apertura 2022 en suelo fronterizo.

El América es el primero de los cuatro grandes en debutar en este torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Mañana lo harán Chivas y Cruz Azul; los Pumas se presentan el domingo.

· Fecha: Viernes 9 de enero

· Transmisión: Fox One

· Horario: 21:00.

Racha positiva del América ante los Xolos de Tijuana

Las Águilas del América buscan mantener su racha positiva ante los Xolos de Tijuana en este nuevo torneo, con la esperanza de iniciar con el pie derecho.