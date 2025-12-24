Deseo navideño de los Tigres

Diciembre es época de buenos deseos e ilusiones para muchos y para los equipos del futbol mexicano no es la excepción pues suena que Tigres quiere llevarse a uno de los mejores jugadores de Cruz Azul del torneo pasado, Rodolfo Rotondi, luego de que hace apenas unos meses la directiva celeste le renovó el contrato hasta 2028 otorgándole un aumento de sueldo y protegiéndolo con una cláusula alta de rescisión de contrato.



