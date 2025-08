Ahora sí, Tigres viaja a San Diego

Con más de un día de retraso, Tigres despegó del aeropuerto de Houston, Texas, con rumbo a San Diego, California, para la segunda jornada de la Leagues Cup.

Luego de dos intentos fallidos por salir de la ciudad texana, la tercera fue la vencida para los auriazules, quienes ya se dirigen a territorio californiano para enfrentar al San Diego FC.

Primero, los felinos no pudieron despegar el miércoles debido a un apagón repentino del avión y, por seguridad, no fue autorizado el viaje, sin embargo, la Leagues Cup les otorgó un nuevo vuelo para este jueves, mismo que en un primer intento tampoco pudo partir, por un problema de bajos niveles de aceite en la aeronave y las autoridades aeroportuarias no permitieron el despegue.

En un tercer intento, Tigres ahora sí partió a San Diego, a donde llegaría aproximadamente a las 18:30 horas, tiempo de Monterrey, para el compromiso ante los californianos.

Debido a los contratiempos, el equipo felino no pudo ofrecer la conferencia de prensa previa al partido, misma que estaba programada para este jueves a las 14:45 horas, sin embargo, en la página de la Leagues Cup aparece agendada para este viernes en el mismo horario, por lo cual, el partido podría reprogramarse para el sábado, aunque aún no se confirma.