Tigres recibe a León en el Estadio Universitario

Tigres recibe al León en el Estadio Universitario, para disputar su duelo correspondiente a la Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX. Este partido entre felinos luce para estar lleno de grandes momentos por el presente de ambas escuadras.

Los de la UANL marchan en la quinta posición de la clasificación con 13 unidades. El cuadro de Guido Pizarro quiere seguir en la pelea por los primeros tres puestos del torneo.

En sus últimos dos juegos de Liga MX, Tigres cosechó una victoria (1-0 vs Santos) y un empate (2-2 vs Mazatlán). A pesar de estos resultados, el cuadro felino busca regalar un gran juego en casa.

Por su parte, León es décimo con 10 puntos, por lo que una victoria los podría hacer escalar un par de escalones para mantenerse en lugares de clasificación a la Liguilla del futbol mexicano.