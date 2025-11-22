Tigres vs América: Horario y canales para ver la Gran Final

Si bien el estratega Pedro Martínez jugará su primera final en el balompié mexicano, guarda una certeza: Tigres es la escuadra más campeona en la todavía naciente historia de la Liga MX Femenil.

En "El Volcán" de San Nicolás de los Garza, las "Amazonas" recibirán a las "Águilas" del América para definir la corona del torneo Apertura 2025. Un duelo en el que nada está definido, menos aún por el empate (3-3) que se vivió durante el partido de ida.

¿Qué buscan ambos equipos en la final?

Mientras que Tigres buscará repetir la historia —donde, en el pasado, han roto con los sueños de las azulcremas en al menos dos ocasiones— y conquistar su séptimo campeonato, América luchará por hacerse de una vez por todas con su tercera estrella. El técnico de las azulcremas, Ángel Villacampa, advirtió que nada está definido; por lo que lucharán contra las probabilidades en contra y la fortaleza que representa "El Volcán" para la escuadra regiomontana: "Es el momento para conseguirlo", sentenció.

Sin embargo, Tigres no dudó en contestarle a Villacampa: "Ha perdido más finales de las que ha ganado". Palabras de Pedro Martínez, quien recordó lo sucedido en el Apertura 2022 y el Apertura 2023.

¿Cuándo y dónde se jugará la Gran Final?

Noventa minutos separan a ambas escuadras de conocer su futuro. Con el contexto presente, este es el horario y los canales de transmisión para ver la Gran Final de la Liga MX Femenil.

¿A qué hora y por dónde se podrá ver la Gran Final del Apertura 2025?

Domingo, 23 de noviembre

· Tigres vs América | 17:00 (tiempo del centro de México) | Transmisión por la señal de FOX, Tubi, ESPN 2, Disney + Premium, Imagen Televisión y los canales de YouTube de la Liga MX Femenil, Miguel Layún (Layvtime) y Tigres Oficial.