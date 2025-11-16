América y Tigres jugarán la gran final de la Liga MX Femenil

La final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil ya está definida. Por cuarta vez en su historia, América y Tigres se enfrentarán en la definición por el título en busca de su tercera y séptima estrella, respectivamente.

¿Qué equipos se enfrentarán en la final?

Será una final entre el primer lugar (Tigres) y el tercer lugar (América). Ambas instituciones, que suelen ser dos de las protagonistas en el fútbol femenil mexicano, buscan romper una sequía de dos años sin títulos de Liga. Para las "Amazonas", las máximas ganadoras, será su final número 11, aunque desde el Apertura 2023 no se consagran. Esa vez, sus víctimas fueron las "Águilas" del América con un 3-0 en el resultado global.

Por su parte, será la final número 7 para el América, que busca sanar la herida de la última final perdida contra las "Tuzas" del Pachuca.

¿Cómo llegaron los equipos a la final?

Tigres llega a esta final tras vencer 2-1 al Cruz Azul para un global de 3-2, y el América pasó por encima del Guadalajara en el Clásico Nacional con un global de 4-0; Jenni Hermoso y Diana Ordóñez liquidaron la serie en el "Volcán", a pesar del descuento vía penalti por parte de Deneisha Blackwood, mientras que Nicki Hernández y luego Irene Guerrero, fueron quienes se aprovecharon de los errores en despeje de la portera rojiblanca Celeste Espino para eliminar a las Chivas.

¿Cuál fue el resultado del enfrentamiento en temporada regular?