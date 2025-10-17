Arranca la Jornada 13 de la Liga MX con emocionantes duelos

Luego del parón de selecciones, el Apertura 2025 entra en la recta final de la fase regular con los partidos que inician este viernes 17 de octubre. Por ende, asegurar puestos de Liguilla, ya sea por Play-In o por pase directo, es vital para los conjuntos con aspiraciones al título.

La jornada de hoy viene con una triple cartelera, que arranca con Puebla vs Xolos en punto de las 7:00 pm, seguido de dos juegos a las 21:00 horas: Tigres vs Necaxa y Atlético de San Luis vs Atlas.

Puebla, último lugar de la tabla general, recibe en el estadio Cuauhtémoc a los Xolos, sextos de la misma. Por lo que los visitantes buscarán sumar puntos para no salir de puestos directos a la Fiesta Grande.

En el estadio Alfonso Lastras Ramírez, San Luis hará lo propio con los rojinegros del Atlas. Por el momento, ambos fuera de zona de Play-In, en decimoquinto y decimoprimer lugar, respectivamente.

Finalmente, Tigres abre las puertas del estadio Universitario, en San Nicolás de los Garza, a los Rayos del Necaxa, penúltimos del torneo. Por lo que no debería representar un reto complicado para los felinos regios.

¿Por dónde ver la Jornada 13 de la Liga MX?

Puebla vs Xolos | 19:00 horas | Caliente TV, FOX |

Tigres vs Necaxa | 21:00 horas | Caliente TV, Azteca Deportes Network, Tubi, Azteca 7 |

San Luis vs Atlas | 21:00 horas | Disney+ Premium, ESPN 2 |