Tigres se impone al Tijuana y ruge con fuerza de cara a la Liguilla

La calidad siempre termina saliendo a relucir. Los dirigidos por Guido Pizarro volvieron a demostrar que talento tienen de sobra.

Los Tigres derrotaron (2-0) al Tijuana en el estadio Universitario, con dos auténticos golazos; uno fue mejor que el otro.

¿Qué ocurrió?

El equipo universitario causó daño rápidamente (3') en la portería de los Xolos, gracias a que Juan Brunetta consiguió abrir el marcador con un gol de vestidor, pero el VAR anuló la acción por una falta del argentino.

Después, a los locales les costó trabajo volver a provocar peligro en la portería de los Xolos, a pesar de que se adueñaron completamente del balón, pero supieron ser pacientes y aprovechar las oportunidades que tuvieron. La contundencia sigue siendo una de sus principales características.

Los Tigres esperaron hasta el minuto 60 para volver a conseguir la ventaja. André-Pierre Gignac apareció con una jugada individual dentro del área fronteriza y no perdonó. Derechazo al post contrario de Antonio Rodríguez, quien rozó el balón, pero no pudo evitar la caída de su marco.

Minutos más tarde, Juan Brunetta dibujó una espectacular obra de arte. El argentino burló a un defensor de los Xolos en dos ocasiones y, a pesar de que tenía ganas de marcar, fue generoso y le puso un regalo a Ángel Correa. El campeón del mundo sólo empujó el esférico para redondear el marcador (73').

Sólida victoria de los Tigres que les permite seguir en la lucha directa por el superliderato de la tabla general y extender su racha invicta a 11 partidos sin perder en fila.

El Tijuana ya suma cuatro sin ganar y dejó escapar la oportunidad de afianzarse en el último puesto de la Liguilla directa.