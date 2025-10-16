Tigres recibe a Necaxa en la fecha 13 del Apertura 2025

Los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León regresan al "Volcán" para enfrentar al Necaxa en lo que será su partido de la fecha 13 del Apertura 2025, luego del parón en el campeonato por la fecha FIFA.

El cotejo está programado para disputarse este viernes 17 de octubre a las 21:00 horas.

Los Felinos, dirigidos por Guido Pizarro, vienen de empatar a un gol ante Cruz Azul en la jornada pasada.

El accionar del equipo Tigres los ha llevado a la quinta posición de la tabla general, donde ya tienen un registro de seis victorias, cinco empates y una sola derrota, sumando 23 puntos.

Por su parte, Necaxa es penúltimo de la general, únicamente tiene nueve unidades, y sus números no son los mejores: siete derrotas, dos triunfos y tres empates.

Antes del parón de la fecha FIFA, los Rayos se midieron a Pachuca y cayeron por 0-1.

Además, los de Aguascalientes, dirigidos por Fernando Gago, ligan tres partidos seguidos sin conocer la victoria.

Tigres vs Necaxa