Gignac, Nahuel y Aquino, ante su posible último baile

La historia de los Tigres no se entendería sin los nombres de André-Pierre Gignac, Nahuel Guzmán y Javier Aquino.

Los tres jugadores han estado en cinco de los ocho campeonatos que tiene el equipo felino. Y todavía tienen la oportunidad de ganar uno más, aunque este podría ser su "último baile".

La importancia de Gignac, Guzmán y Aquino en Tigres

Al interior del vestuario, son conscientes de lo que estos futbolistas representan, por lo que esperan aprovechar su experiencia y jerarquía en la final del Apertura 2025.

"Contar con jugadores como André, Nahuel y Javi es un privilegio enorme porque, más allá de lo que aportan en la cancha, [su presencia] en el vestuario es importante; son jugadores que quieren ganarlo todo y eso te lo contagian. Tenerlos para esta clase de partidos es importantísimo, es un privilegio poder jugar con ellos", declaró Juan Brunetta en el Día de Medios de la Liga MX.

Declaraciones de Juan Brunetta sobre la experiencia en el vestuario

Diego Lainez también habló acerca de la importancia de contar con Nahuel Guzmán bajo los tres palos y confía que aprovecharán su veteranía para conseguir la ventaja en la ida.

"Es un portero con mucha jerarquía y mucha experiencia, lo ha demostrado infinitas ocasiones; siempre puede ser un jugador clave para nosotros. Esperemos que nos transmita toda su experiencia para sacar un buen resultado", externó el extremo mexicano.

Diego Lainez destaca la jerarquía de Nahuel Guzmán

Guido Pizarro, quien compartió cancha con los tres durante muchos años y que ahora se encarga de dirigirlos, mencionó que tratará de aprovechar al máximo a André-Pierre Gignac hasta que no decida retirarse.

"Lo tenemos acá y hay que disfrutarlo día a día. Tiene [mucha] importancia para los jugadores en el plantel. Es una decisión personal hasta qué momento decidirá jugar; [por lo pronto], que siga jugando, que demostrando y que siga aportando a Tigres", señaló el Conde sobre el histórico goleador felino.