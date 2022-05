Tienen las filiales de Tigres cierre agridulce

Las filiales de Tigres terminaron el Clausura 2022 de forma agridulce.

La Sub 20 cerró el torneo con un empate 0-0 ante su similar del Atlas, en el CECAF de Guadalajara, con 28 puntos y de momento en el séptimo lugar. Los felinos disputarán los Cuartos de Final ante León o Pachuca.

El cuadro auriazul aún puede bajar un puesto, si el domingo Santos derrota al Atlético de San Luis.

Leonel Prieto, delantero que está convocado para el juego de la noche del primer equipo ante Atlas, fue titular con la Sub 20 y disputó 90 minutos.

Los nicolaítas cerraron la campaña en buen ritmo, pues no han conocido la derrota en sus últimos cinco partidos, con tres triunfos y un par de empates.

Las idas de los Cuartos de Final serán el 4 y 5 de mayo, mientras que las vueltas se jugarán el 7 y 8.

La filial Sub 18, por su parte, no tuvo una buena campaña, ni un mejor cierre, luego de que cayeran 3-0 ante los Rojinegros.

El defensor auriazul Manuel Aguilar abrió el marcador a favor de los tapatíos, luego de que enviara el balón a su arco, en el minuto 12.

Santiago Márquez y Luis Salas sellaron el triunfo con goles al 60´ y al 61´, y así poner cifras definitivas.

Los auriazules terminaron la campaña en el puesto 15, con 24 unidades.

Los cuadros Sub 16 y Sub 14 aún no terminan sus participaciones en el Clausura 2022.

En la Jornada 17, de 18, los felinos Sub 16 empataron 2-2 ante los Zorros, con lo que llegaron a 23 puntos y se mantienen en el cuarto lugar del Grupo 2, que da el pase a la Liguilla.

El 7 de mayo terminarán la temporada regular enfrentando a Chivas, con miras a mantenerse en puesto de Fiesta Grande.

La Sub 14, mientras tanto, igualó 1-1 ante los tapatíos y llegaron a 29 puntos, con los que se mantienen en el tercer puesto del Grupo 2.

Los "Cachorros" terminan su campaña ante los rojiblancos el 7 de mayo, con el boleto a Liguilla asegurado.