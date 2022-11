Norma Palafox se despide del Atlas

Terminó la era de Norma Palafox en el Atlas. La mañana de ayer jueves, Norma Palafox anunció en su cuenta de Instagram su salida del Atlas de la Liga MX Femenil.

Norma Palafox, quien se ha desempeñado como delantera desde su debut profesional con las Chivas en el Apertura 2017 y que luego pasó por las Tuzas del Pachuca, publicó un mensaje en el cual da a conocer la noticia en la que despide del Atlas, pero no explica con precisión ni detalle sobre las razones por las cuales ya no seguirá con el equipo.

"Alguien me dijo alguna vez que debemos enfocarnos en las cosas que podemos controlar, mientras que las que no están en nuestras manos y muchas veces no entendemos, simplemente nos toca aceptarlas, levantarnos y crecer ante la situación desafortunadamente hoy me toca despedirme de una gran familia, quiero agradecerle a cada una de mis compañeras por hacerme parte de su familia, arroparme y ayudarme a volver a creer las quiero mucho!, gracias también a toda la afición que nunca dejo de apoyar y siempre me recibió con los brazos abiertos. ¡Gracias!", señala Norma Palafox.

Norma Palafox llegó como refuerzo del Atlas para el Apertura 2022, como parte de la renovación de la plantilla. Norma Palafox jugó 17 partidos, 16 como titular, anotó 2 goles, y sumó mil 334 minutos.