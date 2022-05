¡Terminó en empate! América no pudo con Pachuca en el Azteca

Ciudad de México.- Las Águilas no pudieron mantener la ventaja sobre el líder en el partido de Ida disputado en el Estadio Azteca, Pachuca igualó el marcador (1-1) dejando para la Vuelta la definición del finalista.

Pachuca reaccionó, buscó sus oportunidades y al término de la primera parte puso en aprietos al arquero Guillermo Ochoa que ante un sólido cabezazo reaccionó metiendo las manos, al estilo de golpeteo de voleibol para rechazar la pelota y evitar la caída de su meta.

La segunda parte, inició con un ritmo vertiginoso, de ida y vuelta.

En un error en el medio campo, los Tuzos pierden la pelota en la salida, Federico Viñas toma el esférico, y controla con recepción dirigida para sacar un disparo que fue rechazado por Ustari, dando rebote a la llegada de Diego Valdés que remata machucado, como puede, pero con lo suficiente para hacer estallar el grito del gol al coloso de Santa Úrsula.

Pachuca buscó apoderarse del balón pero las Águilas impiden que inicie un ataque de peligrosidad. Pachuca ajusta en el medio campo para equilibrar la competencia, movimiento que a la postre le dio resultados emparejando la medio cancha, que hizo ver más endeble en la recta final a los de Copa.

Fue hasta que con apoyo del VAR el silbante José Antonio Pérez Durán marcó una pena máxima con la que el Pachuca alcanzó en el marcador, y cayó a los miles de aficionados que asistieron al Azteca. Nicolás Alejandro Ibáñez fue el encargado de la ejecución que de forma perfecta engañando a Ochoa para empatar 1-1.

´EL DOMINGO VAMOS A GANAR´ CONFÍA ORTIZ EN QUE AMÉRICA IRÁ A LA FINAL

Fernando Ortiz, DT del América, dejó claro que las Águilas van a ganar el domingo en el Estadio Hidalgo para meterse a la Final del Clausura 2022. El timonel consideró que está confiado porque vio cómo jugó su equipo en el Estadio Azteca (empate 1-1), en donde le faltó concretar.

"No tengo duda que el domingo vamos a salir ganar, tranquilidad, esa confianza que me genera lo que vi durante 90 minutos, el futbol a veces te quita lo merecido pero no tengo duda que el domingo vamos a ganar", explicó Ortiz tras el duelo.