Tensiones políticas, otro ingrediente del partido Canadá-México en EEUU por la Liga de Naciones

En los últimos años, Canadá se ha convertido en un oponente complicado para México. Eso no va a cambiar el mes próximo, cuando ambos se enfrenten por las semifinales de la Liga de Naciones.

De hecho, habrá un ingrediente adicional durante el partido en Estados Unidos: la tensión políticas entre los países de Norteamérica.

Jesse Marsch, el entrenador de los canadienses Jesse Marsch, criticó el miércoles al presidente estadounidense Donald Trump, quien en repetidas ocasiones desde enero, cuando asumió el mando, ha expresado su deseo de que Canadá se convierta en el estado 51 de su nación.

"Estoy avergonzado de la arrogancia y el desprecio que hemos mostrado a uno de nuestros aliados históricamente más antiguos, fuertes y leales", dijo Marsch, quien es estadounidense, durante una conferencia de prensa en Inglewood, California. "El discurso sobre el estado 51 lo encuentro desconcertante y, francamente, insultante".

Hace un par de semanas en Montreal, durante un partido de hockey sobre hielo entre Canadá y Estados Unidos por el torneo de las Cuatro Naciones, el himno estadounidense fue abucheado y se desataron tres riñas de jugadores durante apenas nueve segundos en el encuentro.

Para que se repita un enfrentamiento entre esos dos países, Estados Unidos deberá eliminar a Panamá en una semifinal y Canadá a México en la otra.

Los encuentros están previstos para el 20 de marzo en el estadio SoFi de Inglewood, California.

"Para Canadá, estos torneos internacionales significan algo diferente ahora", añadió Marsch. "Sé que esto impulsará a nuestro equipo".

Un equipo de Canadá con motivación adicional es una mala noticia para México que ha hilado tres partidos consecutivos sin poder vencer a su rival del norte del continente, incluyendo dos por las eliminatorias mundialistas del 2022.

"Ya hemos hablado de lo difícil que es jugar contra Canadá, ellos como nosotros están recuperando el orgullo de jugar por su selección", dijo el entrenador mexicano Javier Aguirre. "Para nosotros es un buen reto cada partido que jugamos ante Canadá".

Aguirre es la más reciente apuesta de los dirigentes para hacer reaccionar a la selección mexicana. El Tri vive una crisis que estalló en el Mundial de Qatar 2022 cuando quedó eliminado en primera ronda por primera vez desde Argentina 1978.

Tras la salida del entrenador argentino Gerardo Martino, otros tres técnicos se han sentado en el banquillo en un tramo de apenas dos años. El último es el veterano Aguirre, quien está en una tercera etapa con la selección mexicana.

Con el "Vasco" en el banquillo, los mexicanos empataron sin goles en un partido amistoso ante Canadá en septiembre.

Estados Unidos es favorito en partido ante Panamá y también para llevarse el torneo que ha ganado tres veces en igual número de oportunidades.

A pesar de que Trump ha lanzado dardos también en contra de los mexicanos, especialmente en contra de los migrantes, Aguirre prefirió mantenerse políticamente correcto en sus declaraciones.

"Hay que centrarnos en el tema deportivo, no quiero entrar en un terreno que no me compete y no me pertenece", afirmó Aguirre, quien es hijo de españoles que emigraron a México. "No es fácil dejar a tu país, mis padres sufrieron con la postguerra. Tengo gran respeto para los mexicanos que viven aquí".

Aunque Aguirre sabe que los estadounidenses son el rival a vencer, también está consciente de que antes deberá superar a una complicada Canadá.

"Trataremos de que Estados Unidos no se lleve la cuarta (Liga de Naciones)", afirmó Aguirre. "Pero primero tenemos enfrente a Canadá que es un rival al que respeto mucho y es complicado".

Actualmente mucho más.