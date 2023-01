Asume Paunovic responsabilidad en la derrota de Chivas

AUTOCRÍTICA

El estratega serbio recriminó la irregularidad que mostró Chivas al verse superado por la voltereta 2-1 del Toluca, en el Estadio AKRON.

"Es una derrota muy dolorosa, pero en este grupo siempre vamos a reconocer los errores y asumir las responsabilidades, y yo soy el primero. No podemos dar dos caras, tengo que buscar soluciones con el cuerpo técnico. En la primera mitad mostramos la cara que debemos tener siempre, y en la segunda no supimos gestionar el partido", comentó Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

"El juego que hemos planteado hoy ha sido muy positivo, tuvimos muchas oportunidades y debemos trabajar en la definición. Es un proyecto en el que estamos, llevamos tres partidos, no tres campeonatos, aún falta tiempo y creo que estos son argumentos fuertes".

El técnico de las Chivas también le dio crédito a la labor del Toluca de Ignacio Ambriz para remontar el encuentro en el segundo tiempo.

"La responsabilidad es mía y eso lo asumimos. Nosotros no supimos parar antes de que el rival se aproxime a nuestra área, creo que el rival no tuvo esas llegadas para rematar con facilidad. Hay que destacar que jugamos contra un equipo que jugó la Final del torneo anterior, que es un gran equipo y nosotros los superamos en casi todo, pero en el segundo tiempo no estuvimos a la altura de poder controlar el partido y eso siempre será nuestra responsabilidad, pero también es mérito del rival".

"Nosotros hemos creado muchas oportunidades y clarísimas, tuvimos un gran inicio de juego, tiros dentro y fuera del área. Queríamos también maximizar nuestras energías en la segunda parte, pero lamentablemente tardamos y ellos se aprovechan y nos castigan con el empate", apuntó Paunovic.