Para Cata Domínguez Cruz Azul no ha alzando su máximo nivel

"Esto es de paso a paso, no me gusta adelantar cosas, vivir siempre el presente, en el trabajo y en la vida de eso se trata de vivir el presente, creo que el equipo ha estado de buena manera, no hemos llegado al nivel que quisiéramos alcanzar con el futbol que trata de implementar el Tuca", declaró hoy el central mexicano en las instalaciones de La Noria.