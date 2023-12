El mensaje del "Toro" Fernández sobre su fichaje con Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO

Para Gabriel Fernández, llegar a Cruz Azul es un gran reto en su carrera profesional y está dispuesto a dejarlo todo para ganarse a la afición.

"Lo hablé con la familia. Es un paso muy grande y estoy muy contento por el nuevo desafío", comentó el nuevo delantero de Cruz Azul a su llegada a la CDMX.

El cuarto refuerzo de La Máquina llegó a la Ciudad de México para reportarse con el equipo y ponerse a las órdenes de Martín Anselmi, que ya tuvo sus primeras prácticas con los jugadores.

"Tranquilidad y dejar que las cosas fluyan. La verdad que estoy contento y ya quiero entrenar con el equipo... No sabría decírtelo (adaptación), todavía tengo que llegar al club y ver lo que me encuentro, ahora estoy tranquilo y esperar la decisión del técnico".

'Toro' Fernández aceptó que le tomó por sorpresa su llegada a Cruz Azul: "Sí, la verdad que sí. Llegué a Pumas hace seis meses y fue muy rápido. Estoy contento con Pumas por haberme abierto las puertas y por todo lo que me brindó".

Después de un destacado Apertura 2023 con los Pumas, el ´Toro´ recibió diversas ofertas y la que más le llamó la atención fue la de La Noria.

"La trayectoria del club, su historia que tiene, la verdad que es una historia muy linda y vengo a dar lo mejor para que el club esté en lo más alto posible".





En seis meses jugó 23 partidos con los del Pedregal, sumó nueve goles y una asistencia, números que le sirvieron para ser considerado por la directiva de La Máquina.

¿Será el hombre gol de Cruz Azul?

De esta forma, Gabriel Fernández competirá con Ángel Sepúlveda para ser el delantero titular. Ahora sí, la afición cementera puede emocionarse por tener dos delanteros con olfato goleador.

"Tranquilo la verdad. Tratando de ayudar al equipo. Si los goles llegan, bienvenidos sean".

En las próximas horas, hará las pruebas físicas y se pondrá a las órdenes de Martín Anselmi, al cual aseguró no tener conversaciones todavía: "No, todavía no. Voy a trabajar para poder dar el cien".