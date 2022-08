Séptimo triunfo en fila de Tigres

Tigres Femenil no cayó en la desesperación, y pese a que se vieron en desventaja apenas iniciando, lograron su séptimo triunfo en fila al vencer 4-1 a Santos Femenil.

Un disparo de Cinthya Peraza que se estrelló en el larguero fue aprovechado por Félix, quien sólo la empujó con un cabezazo para hacer el 1-0 apenas al primer minuto de acción.

Sin embargo, Lizbeth Ovalle cortó pronto la alegría de las laguneras, pues al 7´, igualó el encuentro.

Tras un centro de Bianca Sierra, la "Maga" empalmó de primera intención el balón y con la pierna izquierda para vencer a Paola Calderón.

La cuota goleadora de las felinas no bajó y pese a que no contaron con Stephany Mayor, Mia Fishel no hizo que se extrañara la presencia de la "Generala" en la cancha.

La estadounidense apareció al 55´, tras tomar un balón dentro del área y sacar un disparo potente que venció a la arquera albiverde, y al 59´, con un cabezazo que fue mal rechazado por Calderón.

Se trató del noveno gol del torneo de "Big Fish", con el que ya es líder de anotadoras, por delante de la rayada Christina Burkenroad, quien lleva 8.

A la fiesta se unió Anika Rodríguez, quien marcó su primer gol con la playera auriazul, al minuto 90.

La lateral y seleccionada mexicana se internó en el área y tras una media vuelta, logró disparar y mandar el balón al fondo de las redes.

Así, las felinas llegaron a 22 puntos, dos menos que Chivas y 5 de ventaja sobre Rayadas, Pumas, América y Xolos, que comparten el tercer puesto.