Confirma Davino: Sigue negociación de Montes con rusos

Incluso, el directivo mencionó que hablaron con la gente de la Selección Nacional para darle una participación adecuada a Montes, quien ha jugado 33 minutos en los últimos siete partidos con Monterrey.

"Lo de Rusia, bueno, hasta obviamente estar en el libro de pases abierto, que es una semana más, pues está la probabilidad, no está fácil pero está la probabilidad.

"Él había tenido Covid-19, no había estado entrenando, entonces se decidió que no viajara y se habló con la Selección para que tengan consideración de que no ha estado entrenando y que no pudiera participar muchos minutos para bien de todos", dijo en su arribo a la Ciudad.

El "Cachorro" se encuentra con el Tri en Atlanta, donde se integrarán en las próximas horas sus compañeros Rodolfo Pizarro, Jesús Gallardo y Luis Romo.

BERTERAME, CONTENTO

Tras marcar en la victoria 3-0 ante Tijuana, Germán Berterame se mostró contento y aseguró que en el plantel hay jugadores suficientes para mantener la pólvora encendida.

Sin Rogelio Funes Mori activo, pues se recupera de un desgarro, Berterame aseguró que el "Mellizo" ha tomado un rol distinto, pues apoya a los delanteros que entraron al quite.

"La verdad contento por el triunfo de todo el equipo y contento por el gol así que nada, a seguir para el fin", dijo el argentino.

"Somos muchos jugadores, yo creo que no me tengo que tomar ese rol, hay muchos jugadores que están en ese sentido también y hay que seguir trabajando para que no solamente yo haga los goles, sino también todo el grupo.

"Nosotros sentimos mucho su apoyo (de Funes Mori) desde que se fue y ahora obviamente darle mucha fuerza para esta recuperación, fuerza no, sino como que apoyarlo un poquito más que fue algo duro para él y bueno, ahora está apoyando del otro lado y yo creo que eso se nota mucho", finalizó.

GOLEADORES RAYADOS

Jugador Goles

Rodrigo Aguirre 5

Germán Berterame 4

Alfonso González 4

Rogelio Funes Mori 4

El Monterrey regresará este martes a los entrenamientos, ya que recibirá el sábado al Mazatlán FC en el Estadio BBVA.