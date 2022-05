Sí se puede

El equipo está muy metido, es nuestra casa. El factor importante son los 3 goles, lo importante es no desesperarnos, los goles que tengamos que hacer caerán". MIGUEL HERRERA, DT DE TIGRES

El cuadro auriazul necesita ganar por tres goles para eliminar a los Rojinegros y para el "Piojo", la clave será mantener la calma y esperar que se den las anotaciones.

"El equipo está muy metido, es nuestra casa. El factor importante son los 3 goles, lo importante es no desesperarnos, los goles que tengamos que hacer caerán cuando tengan que caer. Vamos a darle vuelta a la página, vamos a intentarlo en todo momento hasta darle la vuelta al marcador", expresó el estratega.

LAS POSTALES DEL PARTIDO DE IDA

Herrera señaló que su equipo tiene argumentos para llegar a la Final y espera que ese equipo goleador que tuvo en el año futbolístico, aparezca mañana en la cancha del Estadio Universitario.

"Somos el equipo que más goles hizo en un año futbolístico, durante dos torneos se atacó bien y tuvimos al campeón goleador en dos torneos; si no hubiéramos sido contundentes, no hubiéramos tenido a los líderes goleadores y no tuviéramos argumentos para dar la vuelta. Me parece extraño que pregunten un argumento cuando es un equipo que hace goles, no puede quedar en las palabras, vamos a los hechos que demuestran porqué podemos argumentar qué podemos hacer", mencionó el entrenador.

EL PRIMER AÑO DE HERRERA EN TIGRES

El 20 de mayo del 2021, Miguel Herrera fue presentado como nuevo entrenador de Tigres y tras un año en el banquillo, resaltó lo bueno que ha logrado en el lapso de tiempo.

"Contento, ha sido un año bueno, saber que llegaba a un equipo exitoso y que cambiar la idea me iba a costar mucho. Los muchachos pusieron una gran voluntad para cambiar la forma y con eso me siento contento, complacido, ha sido un año vertiginoso, pasa muy rápido y ya estamos deseando cosas trascendentales", expresó el estratega.

OFENSIVA VS. DEFENSIVA

TIGRES

Torneo Grita México A21

26 goles a favor

Clausura 2022

30 goles a favor

ATLAS

Torneo Grita México A21

10 goles en contra

Clausura 2022

15 goles en contra

LA ERA HERRERA EN TIGRES

40 Partidos dirigidos en Liga

20 Triunfos

10 Empates

10 Derrotas