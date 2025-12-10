Sergio Ramos y los dos gigantes de Europa que lo buscan

Sergio Ramos confirmó mediante sus redes sociales su salida de Rayados de Monterrey, equipo en el que se convirtió en figura tras una larga trayectoria en Europa.

La finalización de su contrato, que también representó su salida de México, de inmediato movió el mercado de transferencias al quedar libre el exfutbolista del Real Madrid.

A pesar de sus 39 años de edad, el deseo del central es continuar su carrera, lo que generó rumores sobre un posible acuerdo con el balompié de Arabia Saudita, en especial con el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

¿Qué futuro le espera a Sergio Ramos tras su salida?

De acuerdo con información de medios en España, Ramos, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, dejaría de lado ese posible acercamiento, ya que en la mesa existe contacto con dos gigantes de Europa.

Interés de clubes europeos por Sergio Ramos

Según información compartida por Cadena Ser, el Manchester United habría iniciado gestiones para sumarlo a su equipo y reforzar la zona baja del conjunto inglés.

Además de esa oferta, el informe agrega que a los clubes interesados se sumó el AC Milan, que espera concretar su fichaje.

Rumores sobre el destino de Sergio Ramos

Será en los próximos días cuando el panorama del exfutbolista de la Liga MX se aclare con información oficial sobre su siguiente reto.